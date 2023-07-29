Рим, 29 июля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. За всеми потугами контрнаступления украинских войск стоит ясный и циничный план Североатлантического альянса. Об этом 29 июля написал экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО итальянский генерал Фабио Мини в статье для газеты Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За всеми украинскими военными потугами стоит ясный и циничный план НАТО», — отметил он.

Мини указал, что главный интерес НАТО сосредоточен на Чёрном море, которое станет новым стратегическим театром столкновения альянса и России, как военного, так и гражданского, напоминая о том, что Москва из-за прекращения зерновой сделки будет считать военными целями суда, следующие в контролируемые Киевом порты.

«То же самое Украина заявила о кораблях, направляющихся в Крым и Россию. Чёрное море стало, таким образом, официально милитаризированным», — пояснил итальянский генерал.

Он добавил, что Соединённые Штаты хотят ослабить Россию, лишив её выхода к Балтийскому и Чёрному морям, а Британия всегда желала контролировать Прибалтику, что у неё получается через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Генерал отметил, что пока неясно захотят ли недавно принятые в НАТО Швеция и Финляндия рисковать за интересы США и Британии, в черноморском же регионе аналогичные сомнения военный высказал относительно Турции и Болгарии. Мини подчеркнул, что Анкара не желает уступать доминирующее положение и «регулирующую» роль в Чёрном море и восточном Средиземноморье.

По словам Мини, НАТО может снова оказать давление на союзников и перейти важные, как для России, так и для безопасности Европы «красные линии».

«И Украина вновь оказывается втянута в нечто, гораздо большее, чем её независимость и суверенитет. Несмотря на всю пропаганду, она уже разыграла все имевшиеся в распоряжении политические и военные карты на наземном фронте и сейчас переходит к роли полезного идиота на море», — пояснил генерал.

Также, по его мнению, наземное контрнаступление ВСУ нужно в первую очередь для пропагандистских целей, в то время как Россия устояла и показала, что может восстанавливать силы и обеспечивать мощную оборону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что победа России в украинском конфликте будет означать поражение Запада и НАТО. По его мнению, в этой ситуации ни одна из сторон не может позволить себе проиграть.

Перед этим бывший разведчик американской армии Скотт Риттер написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае провала контрнаступления придётся выбирать «яд» на своё усмотрение. Эксперт указал, что при таком раскладе Киеву либо придётся согласиться на мир с потерей территорий и потерей навсегда возможности вступления в НАТО, либо продолжить противостояние с Россией, что чревато ещё большими потерями военных и территорий.