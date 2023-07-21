Вашингтон, 21 июля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что западные страны уже уверены, Россия победит в спецоперации. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военный эксперт уверен, что на данный момент российские военные «решительно побеждают на поле боя». В связи с этим, коллективный Запад постепенно признаёт, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит победу.

«В администрации президента США Джо Байдена всё чаще говорят о том, что Киеву не удастся осуществить успешное контрнаступление», — признал Риттер.

Также в Белом доме всё чаще стали говорить об отсутствии в США истребителей и боеприпасов для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Вооруженные силы Украины в последнее время несут большие потери при контрнаступлении. Об этом в своём выступлении на Аспенском форуме заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам чиновника, отмечается очень большое количество раненых и погибших военных ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства в рядах ВСУ, заявил 21 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Канадский наёмник Фрэнсис Дион, воюющий на стороне ВСУ, заявил о множестве раненых и убитых в ходе украинского наступления.