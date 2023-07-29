Вашингтон, 29 июля, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Провал контрнаступления грозит Украине выбором одного из двух плохих вариантов. Такое мнение выразил 28 июля экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер пояснил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся выбирать «яд» на своё усмотрение. Выбор у политика, по мнению Риттера, небольшой: согласиться на мир с потерей территорий и потерей навсегда возможности вступления в НАТО либо продолжить противостояние с Россией, итогом которого станут дополнительные потери территорий и фактическое уничтожение украинцев как нации.

Риттер отмечает, что трагедия украинского конфликта в том, что президент Украины в своём стремлении попасть в западный клуб согласился на сделку, условием которой были жизни его соотечественников. Однако цель Запада по стратегическому поражению России осталась недостигнутой.

«Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», — указал Риттер.

Кроме того, аналитик добавил, что завершение конфликта ознаменует для НАТО начало экзистенциального кризиса и военный альянс будет бороться за своё существование в новом формирующемся мировом порядке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии.

Риттер уточнил, что раздел Украины приведёт к конфликту внутри Евросоюза и НАТО. По его словам, если Польша начнёт отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между ней и остальной Европой, из-за чего ЕС начнёт разваливаться.

Также Риттер заявил, что западные страны уже уверены в победе России в спецоперации. Военный эксперт уверен, что на данный момент российские военные «решительно побеждают на поле боя». Поэтому коллективный Запад постепенно приходит к мысли, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит победу.