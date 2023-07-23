Путин назвал причину больших потерь среди наёмников на Украине
Путин: иностранные наёмники гибнут на Украине из-за своей глупости
Москва, 23 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Иностранные наёмники на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут значительные потери из-за своей глупости, заявил 23 июля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Что касается иностранных наёмников, то они тоже несут значительные потери», — сказал российский лидер.
Лукашенко отметил, что причиной высоких потерь противника является неверная тактика.
«Да, из-за своей глупости», — отметил Путин.
Он пообещал доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наёмников на стороне Украины.
«Общественность стран, правительство которых посылает людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — подчеркнул российский президент.
Как передавало ИА Регнум, 23 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские военные вновь нанесли удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.
Он уточнил, что все спланированные к удару цели уничтожены, на поражённых объектах находились иностранные наёмники.
На территорию Украины, по данным Минобороны, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.
По данным ведомства, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.