Москва, 23 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч человек, заявил 23 июля на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал слова Лукашенко, который оценил потери ВСУ в 26 тысяч человек.

«Больше, уже больше», — сказал президент России.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с Лукашенко Путин также заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, несут значительные потери, причём «из-за своей глупости».

21 июля в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России президент отметил, что понесённые ВСУ в ходе провального контрнаступления потери исчисляются десятками тысяч человек. Мобилизационный ресурс на Украине стремительно истощается, добавил президент.