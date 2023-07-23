Путин заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 26 тысяч человек
Путин заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек
Москва, 23 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч человек, заявил 23 июля на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.
Так он прокомментировал слова Лукашенко, который оценил потери ВСУ в 26 тысяч человек.
«Больше, уже больше», — сказал президент России.
Как сообщалось ранее, в ходе встречи с Лукашенко Путин также заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, несут значительные потери, причём «из-за своей глупости».
21 июля в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России президент отметил, что понесённые ВСУ в ходе провального контрнаступления потери исчисляются десятками тысяч человек. Мобилизационный ресурс на Украине стремительно истощается, добавил президент.