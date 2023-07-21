Москва, 21 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Потери украинских войск в ходе попытки контрнаступления составляют десятки тысяч человек, заявил 21 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.

Администрация Президента России

Глава государства указал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление не имеет никакого результата.

Путин также отметил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы «громко вещали» украинские власти.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти», — сказал Путин в ходе оперативного совещания.

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Украина предпринимает попытки вести контрнаступление с 4 июня. Как отмечали в Минобороны, ни на одном из участков фронта противник не имеет успеха. При этом даже по состоянию на начало июля потери ВСУ оценивались в более чем 13 тыс. человек.

Неудачи так называемого контрнаступления Украины начали признавать и западные СМИ. Газета Financial Times со ссылкой на представителей ВСУ писала, что украинским военным сложно сохранять боевой дух и продолжать наступательные операции из-за масштабной и эффективной российской обороны. В частности, говорится в материале, боевой дух ВСУ подрывают грамотно выстроенные минные поля ВС России.

16 июля Business Insider писал, что третья часть полученных от США киевскими властями БМП Bradley могла быть уничтожена, повреждена или брошена. Путин ранее отмечал, что и немецкие танки и другая западная техника, поставленная на Украину, хорошо горит и будет планомерно уничтожаться и впредь.