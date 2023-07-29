Берлин, 29 июля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Создание российским войсками минных заграждения в зоне проведения спецоперации сильно тормозит контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) и стоит украинской армии больших потерь. Об этом в беседе с агентством DPA заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что разминирование стало самой кровавой частью контрнаступления Украины. По словам военного, из-за сопротивления России в первые несколько недель после начала активной фазы боевых действий погибли или получили серьёзные ранения многие специалисты по разминированию, как от мин, так и от обстрелов.

«Это «вскрытие» обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей. Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную», ― цитирует T-online слова генерала.

Генерал заявил, что площадь минирования на Украине равна примерно половине территории всей Германии. По его словам, такое минирование рушит натовские принципы военного дела. Фрейдинг добавил, что при таком масштабе минных заграждений следовать принципу НАТО в борьбе с минами, то есть обходить их, стало невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты американского издания The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона оповестили 27 июля о начале ключевой фазы контрнаступления ВСУ. Утверждается, что киевские власти бросили в бой тысячи военнослужащих.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум заявил, что сообщения о якобы начале основной фазы украинского контрнаступления не имеют значения, поскольку российские войска успешно отражали и также продолжают отражать любые попытки ВСУ прорвать оборону, а западные СМИ и раньше писали подобные материалы.

Украинское контрнаступление планировали давно, но постоянно переносили. В итоге оно началось 4 июня. Однако в своих атаках киевские военные не преуспели. Об этом неоднократно заявляли Минобороны и президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что украинские потери в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч человек. О чудовищном уроне украинской армии заявил и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По данным Минобороны, с начала спецоперации ВСУ потеряли 11 010 танков и других боевых бронированных машин. Согласно данным украинских и западных чиновников, при отсутствии ощутимых успехов в контрнаступлении ВСУ потеряли почти пятую часть военного снаряжения, полученного от НАТО для ведения боёв против России.

Союзники Киева тем временем обеспокоены медленным ходом операции. Журналист и публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакого плана по наступлению, кроме как «держаться».