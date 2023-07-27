Вашингтон, 27 июля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Журналист и публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакого плана по наступлению, кроме как «держаться». Об этом Херш рассказал в статье 27 июля.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Как отметил журналист, это приводит к тому, что США не знают, что дальше делать с украинским лидером.

«У Зеленского нет иного плана, кроме как держаться. Как будто он сирота, несчастный подкидыш в пелёнках. У нас нет никакого представления, что думают на самом деле Зеленский и его окружение», — привёл журналист слова источника в американской разведке.

Херш предположил, что активная поддержка Киева со стороны американского президента Джо Байдена может означать, что украинский лидер располагает некой конфиденциальной информацией о нём. Статью журналист опубликовал на портале Substack.

Ранее Херш заявил, что США сыграли решающую роль в обеих атаках на Крымский мост. Приводя слова неназванного источника, он рассказал об участии администрации Байдена в атаках и о том, что для этого использовались западные технологии. Собеседник публициста поделился, что стратегия США заключается в том, чтобы Зеленский мог делать всё, что пожелает.