Минобороны: с начала СВО уничтожено свыше 11 тысяч танков и бронемашин ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 11 тысяч танков и бронемашин ВСУ
Москва, 28 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. С начала спецоперации ВСУ потеряли 11 010 танков и других боевых бронированных машин, заявил 28 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По данным ведомства, ВСУ также лишились за время СВО 457 самолётов, 244 вертолётов, 5308 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов.
Также российские военные уничтожили с момента начала спецоперации 1140 боевых машин РСЗО, 5646 орудий полевой артиллерии и миномётов, 11 939 единиц специальной военной автомобильной техники украинской армии.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года.
Минобороны ежедневно информирует о действиях российской армии на донецком, южнодонецком, краснолиманском, купянском, запорожском и херсонском направлениях, в том числе об уничтоженной технике, часть из которой ВСУ получают от НАТО.
На ряде направлений — донецком, южнодонецком, краснолиманском — ВСУ несут большие потери. Также о больших потерях на запорожском направлении за последние несколько суток заявил 27 июля президент России Владимир Путин. Уничтожить удалось много украинской военной техники.
9 июня президент заявил, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление. Накануне, 27 июля, он заявил, что успехов эти попытки не имеют, хотя ВСУ задействовали в атаках на российские позиции большое количество военной техники.