Москва, 28 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. С начала спецоперации ВСУ потеряли 11 010 танков и других боевых бронированных машин, заявил 28 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Илья Питалев/РИА Новости Разбитая БРДМ-2 ВСУ

По данным ведомства, ВСУ также лишились за время СВО 457 самолётов, 244 вертолётов, 5308 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов.

Также российские военные уничтожили с момента начала спецоперации 1140 боевых машин РСЗО, 5646 орудий полевой артиллерии и миномётов, 11 939 единиц специальной военной автомобильной техники украинской армии.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года.

Минобороны ежедневно информирует о действиях российской армии на донецком, южнодонецком, краснолиманском, купянском, запорожском и херсонском направлениях, в том числе об уничтоженной технике, часть из которой ВСУ получают от НАТО.

На ряде направлений — донецком, южнодонецком, краснолиманском — ВСУ несут большие потери. Также о больших потерях на запорожском направлении за последние несколько суток заявил 27 июля президент России Владимир Путин. Уничтожить удалось много украинской военной техники.

9 июня президент заявил, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление. Накануне, 27 июля, он заявил, что успехов эти попытки не имеют, хотя ВСУ задействовали в атаках на российские позиции большое количество военной техники.