Вашингтон, 27 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Западные страны и Киев признают, что во время попыток контрнаступления украинская армия потеряла почти пятую часть снаряжения, которое ей для этого поставило НАТО. Об этом 27 июля написал газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency

В материале отмечается, что потери от широко анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ оказались тяжёлыми и ранними.

«Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля американская газета The Wall Street Journal написала, что медленное контрнаступление ВСУ является большой угрозой для Киева и президента США Джо Байдена. По мнению журналистов, даже частичная победа России станет характерным провалом внешней политики нынешней американской администрации.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 25 июля заявил, что армия России уничтожила в зоне спецоперации около 30% техники ВСУ, полученной Киевом от Запада.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО за сутки 22 июля российские войска уничтожили рекордное количество поставленной ВСУ западной военной техники. Глава государства добавил, что с начала наступательных действий в начале июня потери украинских военных уже превысили 26 тыс. человек.