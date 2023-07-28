Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 28 июля ракетную атаку киевского режима на Таганрог. Представитель Кремля заявил, что Украина использует излюбленную тактику ударов по гражданским объектам.

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они её начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас — всех других районов», — сказал он.

Песков заявил, что в Ростовской области такое произошло впервые. Он отметил, что система противовоздушной обороны сработала штатно, что позволило избежать более катастрофических последствий.

«Слава богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно», — резюмировал представитель Кремля.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в центре Таганрога прогремел днём 28 июля. Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей, также повреждения получили близлежащие постройки, выбило рамы в окнах и балконах трёхэтажного жилого дома. Минобороны России назвало случившееся очередным терактом киевских властей. В ведомстве рассказали, что ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, ракету удалось сбить в воздухе, однако её осколки упали на город. Позднее оборонное ведомство подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты. Обломки упали в безлюдной местности.

Замдиректора Таганрогского художественного музея Дмитрий Чоба рассказал ИА Регнум, что от сильного взрыва в здании рухнул потолок. В момент обрушения в этой части музея находились три человека, которые сильно пострадали. Кроме того, пострадала и большая часть экспонатов выставки. Сам музей можно считать разрушенным, заявил Чоба. Одной из сотрудниц музея повезло: Оксана Костина, главный хранитель музея, была на больничном. Её рабочее место было как раз в той части здания, которая оказалась разрушена ракетным ударом.