Песков прокомментировал атаку ВСУ на Таганрог
Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 28 июля ракетную атаку киевского режима на Таганрог. Представитель Кремля заявил, что Украина использует излюбленную тактику ударов по гражданским объектам.
«В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они её начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас — всех других районов», — сказал он.
Песков заявил, что в Ростовской области такое произошло впервые. Он отметил, что система противовоздушной обороны сработала штатно, что позволило избежать более катастрофических последствий.
«Слава богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно», — резюмировал представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв в центре Таганрога прогремел днём 28 июля. Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей, также повреждения получили близлежащие постройки, выбило рамы в окнах и балконах трёхэтажного жилого дома. Минобороны России назвало случившееся очередным терактом киевских властей. В ведомстве рассказали, что ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, ракету удалось сбить в воздухе, однако её осколки упали на город. Позднее оборонное ведомство подтвердило перехват ещё одной украинской ракеты. Обломки упали в безлюдной местности.
Замдиректора Таганрогского художественного музея Дмитрий Чоба рассказал ИА Регнум, что от сильного взрыва в здании рухнул потолок. В момент обрушения в этой части музея находились три человека, которые сильно пострадали. Кроме того, пострадала и большая часть экспонатов выставки. Сам музей можно считать разрушенным, заявил Чоба. Одной из сотрудниц музея повезло: Оксана Костина, главный хранитель музея, была на больничном. Её рабочее место было как раз в той части здания, которая оказалась разрушена ракетным ударом.