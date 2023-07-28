Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Замдиректора Таганрогского художественного музея Дмитрий Чоба рассказал, что от сильного взрыва в здании рухнул потолок. В момент обрушения в этой части музея находилось три человека, которые сильно пострадали.

Тelegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Кроме того, пострадала и большая часть экспонатов выставки. Сам музей можно считать разрушенным, заявил Чоба.

«В музее рухнул потолок, разрушено все здание. На тот момент там находилось три человека: хранитель музея и уборщики. Именно на них рухнул потолок, они очень сильно пострадали. В административной части вместе со мной находилось около 10 человек — мы не пострадали, нас вывели саперы, которые там сейчас работают. Все экспонаты придется восстанавливать — они повреждены», — рассказал ИА Регнум заместитель директора Таганрогского музея.

Одной из сотрудниц музея повезло: Оксана Костина, главный хранитель музея была на больничном. Её рабочее место было как раз в той части здания, которая оказалась разрушена ракетным ударом.

«Сегодня в музее санитарный день, а я нахожусь на больничном. Когда услышала эту новость, у меня поднялось давление под 200. Я жду скорую», — рассказала Костина.

28 июля в центре Таганрога в Ростовской области произошёл взрыв. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, взорвалась ракета.

Губернатор также сообщил, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. Госпитализированы, по последним данным, 12 человек. Минобороны России назвало случившееся терактом Киева. В ведомстве рассказали, что ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, но ракету удалось сбить в воздухе.

Позднее в Азовском районе Ростовской области сбили ещё одну ракету ВСУ. Никто не пострадал.