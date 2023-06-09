Екатеринбург, 27 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вторые сутки продолжаются поиски пропавшего 26 июня шестилетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, в поисковых мероприятиях задействовали более 300 представителей правоохранительных органов, а также специально обученных служебных собак.

УМВД России по г. Екатеринбургу

«Отрабатываются все возможные варианты местонахождения, значительно расширен круг поисковой операции. На установление местонахождения мальчика ориентированы все наряды полиции областного центра», ― говорится в сообщении полиции.

Добровольцы уже обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, а полиция проверила записи уличных видеокамер.

Стражи порядка заверили, что поиски будут вестись до тех пор, пока ребёнка не найдут. Розыск пропавшего мальчика взял под личный контроль начальник городского управления МВД Максим Метелица.

Шестилетний мальчик потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Около семи часов он вышел из дома в районе Вторчермет. Последний раз его заметили в парке на Селькоровской, куда сразу же стянулись волонтёры, но безрезультатно.

Известно, что ребёнок страдает психическим расстройством. Как сообщило ИА «Уральский меридиан», он не чувствует ни жары, ни холода. Близкие отмечают, что особенный ребёнок пропадает уже не в первый раз. Его опекун рассказала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал совершать его опасные поступки. Психиатры подозревали у него шизофрению, однако точный диагноз пока не установили.

После пропажи мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщало ИА Регнум, в июне шестилетний мальчик пропал в городе Балаково в Саратовской области. Ребёнок вместе с братьями играл в мяч около дома на улице Братьев Захаровых, но домой с прогулки не вернулся. Обнаружили дошкольника сотрудники полиции в ходе обхода многоквартирного дома. Он был у соседки. Женщина пыталась вернуть мальчика домой, однако там никого не было, поскольку все искали ребёнка на улице.

Ещё одна история с пропажей несовершеннолетнего закончилась трагично. 15-летнюю девочку, пропавшую в Слободо-Туринском районе Свердловской области, обнаружили мёртвой. Её тело нашли в реке Туре.