Екатеринбург, 29 июня, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Мальчик, пропавший в Екатеринбурге, розыски которого продолжались три дня, умер несколько месяцев назад. Об этом 29 июня сообщил и. о. главы Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов в беседе с Е1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Тело ребёнка было найдено в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

«По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад… Факт гибели ребёнка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна», — уточнил Надбитов.

Точная причина гибели ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, по словам Надбитова, им дано указание о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников опеки по факту предполагаемого должностного преступления.

Информацию о смерти мальчика подтвердил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что ребёнок погиб несколько месяцев назад, а последние три дня перед сотрудниками правоохранительных органов разыгрывалась своеобразная «криминальная постановка» с демонстрацией исчезновения мальчика и попытками обмануть сыщиков и следователей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге была задержана 34-летняя женщина, являющаяся официальным опекуном пропавшего 26 июня шестилетнего мальчика, с нею проводятся необходимые процессуальные действия.

В поисках пропавшего в Екатеринбурге ребёнка принимали участие полторы тысячи человек, в том числе волонтёры и жители областного центра. Участники поисков опросили более 1800 жителей города, рассчитывая получить информацию о местонахождении пропавшего.