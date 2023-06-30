Екатеринбург, 30 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве своего шестилетнего подопечного, не признала своей вины, сообщил 30 июня старший следователь отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык.

Прокуратура Свердловской области Вероника Наумова.

По его словам, опекунша настаивает, что с ребёнком произошёл несчастный случай.

«Фактически (свою вину — прим. ред.) не признает», — процитировала Дидык агентство РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Чкаловский районный суд избрал Наумовой меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа. Её обвиняют в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) шестилетнего мальчика, а также в мошенничестве при получении выплат на ребёнка (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), который умер несколько месяцев назад, по версии следствия.

Наумову, которая сначала проходила по делу как потерпевшая, задержали 29 июня. Это произошло в тот день, когда ребёнка, которого разыскивали три дня, обнаружили мёртвым в сумке в одном из гаражей. Тогда и выяснилось, что опекунша скрыла, что ребёнок погиб, причём с того момента прошло уже несколько месяцев.

Наумова на допросе заявила, что мальчик утонул в ванной, когда рядом с ним была его сестра. Также она сказала, что её несправедливо задержали.

По её словам, после несчастного случая она спрятала труп в гараже, боясь, что опека отберёт у неё детей (она воспитывает троих родных детей и двоих приёмных, не считая погибшего).

Точную причину смерти пока не установили: труп сильно разложился и экспертиза ещё не закончена.