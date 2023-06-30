Опекунша убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика не признала вину
Екатеринбург, 30 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве своего шестилетнего подопечного, не признала своей вины, сообщил 30 июня старший следователь отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык.
По его словам, опекунша настаивает, что с ребёнком произошёл несчастный случай.
«Фактически (свою вину — прим. ред.) не признает», — процитировала Дидык агентство РИА Новости.
Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Чкаловский районный суд избрал Наумовой меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа. Её обвиняют в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) шестилетнего мальчика, а также в мошенничестве при получении выплат на ребёнка (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), который умер несколько месяцев назад, по версии следствия.
Наумову, которая сначала проходила по делу как потерпевшая, задержали 29 июня. Это произошло в тот день, когда ребёнка, которого разыскивали три дня, обнаружили мёртвым в сумке в одном из гаражей. Тогда и выяснилось, что опекунша скрыла, что ребёнок погиб, причём с того момента прошло уже несколько месяцев.
Наумова на допросе заявила, что мальчик утонул в ванной, когда рядом с ним была его сестра. Также она сказала, что её несправедливо задержали.
По её словам, после несчастного случая она спрятала труп в гараже, боясь, что опека отберёт у неё детей (она воспитывает троих родных детей и двоих приёмных, не считая погибшего).
Точную причину смерти пока не установили: труп сильно разложился и экспертиза ещё не закончена.