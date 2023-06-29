Екатеринбург, 29 июня, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Женщина, являющаяся официальным опекуном пропавшего три дня назад шестилетнего мальчика, задержана сотрудниками Следственного комитета в Екатеринбурге. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Уточняется, что при проведении следственных мероприятий были установлены обстоятельства, которые, по данным правоохранительных органов, свидетельствуют о том, что «к исчезновению ребёнка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика», сказано в заявлении регионального ведомства.

Женщина — опекун пропавшего мальчика задержана, с нею проводятся необходимые процессуальные действия.

Мальчик шести лет ушёл из дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге утром 26 июня, с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. В ходе опроса выяснилось, что его видели в парке на Селькоровской. По некоторым данным, ребёнка могли «увести». По факту исчезновения мальчика было заведено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в поисках пропавшего в Екатеринбурге ребёнка участвуют полторы тысячи человек, в том числе волонтёры и жители областного центра. Участники поисков опросили более 1800 жителей города, рассчитывая получить информацию о местонахождении пропавшего.

В рамках уголовного дела об убийстве официального опекуна ребёнка, женщину 34 лет, признали потерпевшей и допросили.