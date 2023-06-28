Екатеринбург, 28 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Поиск пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика продолжается третьи сутки, сообщили 28 июня в пресс-службе управления свердловского управления СК.

Известия/Дмитрий Коротаев

Ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

В поисках ребёнка участвуют полторы тысячи человек, в том числе волонтёры и жители областного центра. Участники поисков опросили более 1800 жителей Екатеринбурга, рассчитывая получить информацию о местонахождении пропавшего.

В рамках уголовного дела официального опекуна ребёнка, женщину 34 лет, признали потерпевшей и допросили. Допрос провели и среди других людей, в том числе с использованием полиграфа, отметили в ведомстве.

Кроме того, участники оперативной группы осмотрели различные места происшествия, а по изъятым предметам назначили комплекс судебных экспертиз. Также они проанализировали видеозаписи с камер наружного наблюдения в районе пропажи мальчика.

Как сообщало ИА Регнум, шестилетний житель Екатеринбурга ушёл из квартиры на улице Симферопольской в районе Вторчермет утром 26 июня. В ходе опроса выяснилось, что его видели в парке на Селькоровской.

Известно также, что мальчик страдает психическим расстройством и пропадает не в первый раз. По словам опекуна, психиатры подозревали у ребёнка шизофрению, но пока не установили окончательный диагноз.

Правоохранители заявили, что будут искать пропавшего, пока не найдут. Начальник екатеринбургского управления МВД Максим Метелица взял поиск ребёнка под личный контроль.