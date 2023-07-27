Москва, 27 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Источник в Народном фронте сообщил 27 июля об исключении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из центрального штаба движения. Сообщается, что решение приняли заочно.

Нина Зотина/РИА Новости Елена Исинбаева

«Исинбаева исключена из состава центрального штаба», — сообщил ТАСС источник.

Отмечается, что одним из мотивов исключения стало неучастие спортсменки в работе Народного фронта и непосредственно центрального штаба.

Как сообщало ИА Регнум 18 июля, проживающая в Испании Исинбаева отреклась от звания майора Вооружённых сил России ради работы в Международном олимпийском комитете (МОК). Она заявила, что никогда не состояла в рядах ВС России, присвоенное ей звание майора назвала «номинальным», а саму себя — «человеком мира». Министр спорта Олег Матыцин назвал такое отношение к родной стране и воинским званиям недопустимым.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин поделился с ИА Регнум информацией, что займётся подготовкой обращения к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой лишить спортсменку звания. Он отметил, что Исинбаева была спортивным символом России, а теперь поступает как предатель.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков позднее сообщил, что Исинбаева дистанцировалась от работы в организации, в исполнительном комитете которой состоит. Он отметил, что фактически она не работает уже два года.

Как сообщало ИА Регнум, звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года киевский режим внёс Исинбаеву в санкционный список.