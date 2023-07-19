Москва, 19 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Отношение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию можно расценивать как предательство, поэтому её необходимо лишить звания майора российской армии. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее Елена Исинбаева на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) написала большой пост, в котором рассказала о продолжении работы в Международном олимпийском комитете (МОК), а также заявила, что присвоенное ей воинское звание носит номинальный характер. Вся публикация была сделана на испанском языке. Исинбаева отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА и получила высокие награды и звания за выдающиеся спортивные достижения.

По мнению Бородина, такие слова можно расценивать как предательство, а потому будет правильно, если спортсменку лишат воинского звания.

«Мы будем готовить обращение министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой лишить Исинбаеву присвоенного ей звания. Она имеет отношение к Вооружённым силам России. Она была символом нашей страны в спорте. Её поступок — это плевок в строну России. Наша страна её кормила и одевала, а она так поступила. Это предательство», — заявил Бородин.

Он выразил надежду, что его обращение найдёт положительный отклик в Минобороны.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв также обратил внимание, что в своё время спортсменка самостоятельно приняла решение выступать именно за ЦСКА, почему и получила соответствующее звание майора. Депутат также согласился, что на рассмотрении у Минобороны, вероятно, появится вопрос о лишении Исинбаевой звания.

«Они сделают выбор. Но для меня её поведение крайне удивительно. Это похоже на непонятное откровение при приёме на работу — это, что ли, такая индульгенция для МОК? Раньше ей было выгодно выступать за ЦСКА, а теперь она нашла другую выгоду», — отметил Свищёв.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова призвала дождаться официального выступления Исинбаевой на русском языке с чётким объяснением своей публикации в запрещённой соцсети.

«Её слова могли неправильно трактовать в переводе с испанского. С Еленой такое уже однажды было, когда она высказалась на иностранном и имела в виду одно, но перевод исказил контекст. Поэтому я сама жду, что она ещё раз выступит и объяснит, что имела в виду относительно звания», — отметила Журова.

При этом депутат согласилась, что если Исинбаева подтвердит свои слова о номинальности звания, то тогда её действия можно считать недопустимыми и оскорбительными. Также Журова подчеркнула, что работе в МОК Исинбаевой никогда не мешало звание майора ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым отношение олимпийской чемпионки к своему званию и событиям в родной стране. Он подчеркнул, что каждый человек, любящий свою Родину, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, названный шесть лет назад в честь Елены Исинбаевой. По словам главы Дагестана, махачкалинскому стадиону присвоили имя Исинбаевой скоропалительно, без учёта мнения граждан. Теперь правильным решением будет, если новое наименование спортобъекту выберут жители республики, подчеркнул Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года киевский режим внёс Исинбаеву в санкционный список.

В члены МОК Елена Исинбаева была избрана в 2016 году сроком на 8 лет. Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов комитета из России. Их проверяли на соответствие критериям участия в работе организации. Пресс-служба МОК 18 июля сообщила, что Исинбаева не имела контрактных связей с Минобороны России и может работать в комитете.