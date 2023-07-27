Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева дистанцировалась от Олимпийского комитета России (ОКР), в исполнительном комитете которого она состоит, заявил 27 июля глава ОКР Станислав Поздняков на сессии форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Константин Чалабов Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

«Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы её два года не видели. Это всё, что я могу сказать по этой теме», — сказал Поздняков.

Как передавало ИА Регнум, Исинбаева после долгого отсутствия в соцсетях написала большой пост, в котором рассказала о продолжении работы в Международном олимпийском комитете (МОК), а также заявила, что присвоенное ей воинское звание носит номинальный характер. Вся публикация была на испанском языке. Она отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА и получила высокие награды и звания за выдающиеся спортивные достижения.

Звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года Украина внесла Исинбаеву в санкционный список.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что отношение Исинбаевой к своему воинскому званию можно расценивать как предательство, поэтому её необходимо лишить звания майора российской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что жёсткая реакция спортивной и не только общественности на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, многократной чемпионки мира и Европы понятна. Он отметил, что при этом не стоит забывать о её заслугах перед Россией.