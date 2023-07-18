Москва, 18 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предпочла работу в Международном олимпийском комитете (МОК) званию майора Вооружённых сил России. Это следует из её сообщений в социальных сетях.

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На проживающую в Испании спортсменку обрушилась волна критики с украинской стороны, после того как испанское издание El Digital Sur выпустило о ней большую статью. Там говорилось, что Исинбаева, возобновляющая работу в МОК, остаётся в звании майора ВС РФ и поддерживает спецоперацию на Украине.

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ», — написала Исинбаева на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), отвечая на претензии.

Она напомнила, что до 2018 года выступала за ЦСКА и получила высокие награды и звания за выдающиеся спортивные достижения.

Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов комитета из России. Их проверяли на соответствие критериям участия в работе организации. Пресс-служба МОК 18 июля сообщила, что Исинбаева не имела контрактных связей с Минобороны России и может работать в комитете.

Как сообщало ИА Регнум, звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года киевский режим внёс Исинбаеву в санкционный список.