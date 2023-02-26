Киев, 27 февраля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкционных мерах против представителей российского спорта ввёл в действие украинский лидер Владимир Зеленский. Соответствующий указ был опубликован 26 февраля на сайте офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В частности, под действие санкционных мер попали легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, советский и российский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов, а также почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

Уточняется, что деятели российского спорта якобы способствуют «агрессии». Действие санкционных мер продлится 50 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский распорядился ввести в действие новые санкции против граждан России.