Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Россия не будет участвовать в созванном Украиной заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский, выступая на международной площадке.

China News Service/Wang Fan/China News Service/VCG/ТАСС

Причиной для этого стало то, что Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза по ситуации на Украине. Полянский назвал действия британской стороны необоснованными, так как представитель России удовлетворял всем действующим критериям.

«Мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», — сказал заместитель постпреда.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что российский представитель не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании о якобы имевшем место «разрушении Россией памятников культурного наследия Одессы».

Как сообщало ИА Регнум, власти Одессы сообщили, что Спасо-Преображенский кафедральный собор получил серьёзные повреждения от взрывов в ночь на 23 июля. Администрация указала, что ночью в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). При этом российская сторона не раз подчёркивала, что ВС России не наносят ударов по гражданским целям.

В Минобороны России 23 июля заявили, что информация о поражении российскими военными Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что наиболее вероятной причиной разрушения храма стало попадание украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО.

Захарова 23 июля заявила, что вина за повреждения одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора лежит на Украине. Она отметила, что у Киева после всех его действий в отношении памятников и православных храмов нет никакого права апеллировать ни к закону, ни к вере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 июля заявил, что российские военные никогда не наносят удары по объектам инфраструктуры, тем более храмам и церквям.