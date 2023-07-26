Москва, 26 июля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о том, что российская сторона отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН по теме зерновой сделки. Об этом она написала 26 июля в своём Telegram-канале.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«По зерновой сделке Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы» российский представитель действительно отказался», — написала представитель МИД.

Дипломат отметила, что причиной послужил в том числе и недопуск российского докладчика к участию в заседании по теме гонений киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Захарова сообщила, что в связи с этим Россия сделает специальное заявление.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона отказывается от участия в заседании, созванном Киевом, после того как к участию в одном из мероприятий Совбеза не допустили российского докладчика, представителя Украинской православной церкви (УПЦ) епископа Гедеона. Дипломат позднее указал на лицемерное поведение Великобритании как председателя Совбеза, так как в то же время, когда она не допустила священнослужителя, страна выступила одним из авторов резолюции «по человеческому братству и религиозной терпимости». Как сообщало ИА Регнум, Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ. Гедеон должен был говорить о гонениях Киева на УПЦ.