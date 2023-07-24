Москва, 24 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 июля ответил на обвинения Киева относительно атак на Спасо-Преображенский собор в Одессе.

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«Неоднократно заявляли и можем повторить, наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам инфраструктуры, тем более храмам, церквям, поэтому подобные обвнения мы не принимаем», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что там речь идёт о выпущенных антиракетах, которые сами разрушили этот храм.

Как сообщало ИА Регнум, власти Одессы опубликовали сообщение о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор значительно повреждён во время взрывов, которые произошли в ночь на 23 июля. Они указали, что ночью в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские силы ПВО наносят удары по своим же объектам, средства противоракетной обороны размещаются в черте города, гражданские объекты и жилые дома становятся живым щитом. Это признал, в частности, пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат.

Вооружённые силы России не наносят ударов по гражданским целям, не раз подчёркивали в Москве.

В Минобороны России 23 июля заявили, что информация о поражении российскими военными Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что наиболее вероятной причиной разрушения храма стало попадание украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО. В Минобороны добавили, что командование ВСУ намеренно размещает их в жилых кварталах населённых пунктов.