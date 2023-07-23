Москва, 23 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Вина за повреждения одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора лежит на Украине, к тому же у Киева после всех его действий в отношении памятников и православных храмов нет никакого права апеллировать ни к закону, ни к вере, заявила 23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее местные власти сообщили, что собор в ночь на 23 июля получил значительные повреждения. В Киеве обвинили в этом российские войска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что удары наносились по военным объектам в Одессе и её окрестностях, а собор пострадал из-за действий украинского ПВО.

«После того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности. Кстати, повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах — это уже подтвердило Минобороны», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД также напомнила об ангажированности ЮНЕСКО в отношении ситуации на Украине. Организация, в частности, никак не отреагировала на демонтаж памятника Екатерине II в Одессе, который также является частью защищаемого ЮНЕСКО наследия, отметила Захарова.

Ранее западные политики выступили с осуждением «атаки» на Спасо-Преображенский собор и пообещали Украине помощь в его восстановлении. Такие заявления сделали, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава МИД этой страны Антонио Таяни.