Одесса, Украина, 23 июля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор значительно повреждён во время взрывов, которые произошли в ночь на 23 июля. Сообщение об этом опубликовали городские власти в официальном Telegram-канале.

Сергей Пятаков/РИА Новости Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор

Отмечается, что здание получило «значительные повреждения». Из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери — покровительницы города.

Ночью в городе работала система ПВО, указали власти.

На месте работают спасатели и городские коммунальные службы. В канале размещены фотографии повреждений.

Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата — крупнейший из православных храмов в Одессе. Его построили в конце XVIII — начале XIX веков, но в 1936 году разрушили. Собор воссоздали в начале 2000-х, в 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее ИА Регнум сообщило о серии взрывов в Одессе в ночь на 23 июля. По информации местных изданий, в городе начался сильный пожар.

Украинские силы ПВО наносят удары по своим же объектам, средства противоракетной обороны размещаются в черте города, гражданские объекты и жилые дома становятся живым щитом. Это признал, в частности, пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат. По его словам, у Киева нет достаточного количества систем для расположения в позиционных районах, поэтому «другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населённому пункту, нет».

Представитель сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк также признавала, что последствия работы украинской ПВО оказываются достаточно разрушительными и приводят к повреждениям. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ практически израсходовали запасы ракет для ПВО, при этом своими силами страна такие боеприпасы не производит.

ВС России не наносят ударов по гражданским целям, не раз подчёркивали в Москве. Президент Владимир Путин заявлял, что военные располагают всеми возможностями, чтобы «определить и видеть, что где находится», и поражать цели современным высокоточным оружием большой дальности.