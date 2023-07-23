Москва, 23 июля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Информация, распространяемая киевским режимом о поражении российскими военными Спасо-Преображенского собора в Одессе, не соответствует действительности. Об этом 23 июля заявили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее власти Одессы опубликовали сообщение о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор значительно повреждён во время взрывов, которые произошли в ночь на 23 июля. Они указали, что ночью в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все объекты, назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. На этих объектах киевский режим совместно с иностранными специалистами готовил теракты против России.

В Минобороны подчеркнули, что удары по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима планируются на основе информации, тщательно проверенной и подтверждённой по нескольким каналам. При этом заведомо исключается поражение гражданских объектов, в которых находится мирное население, а также объектов исторического и культурного наследия.

Также в ведомстве отметили, что видеокадры, опубликованные местными жителями из Спасо-Преображенского собора, показали, что наиболее вероятной причиной разрушения храма стало попадание украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО. Командование ВСУ намеренно размещает их в жилых кварталах населённых пунктов.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов в Одессе в ночь на 23 июля. По информации местных изданий, в городе начался сильный пожар.

Украинские силы ПВО наносят удары по своим же объектам, средства противоракетной обороны размещаются в черте города, гражданские объекты и жилые дома становятся живым щитом. Это признал, в частности, пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат. По его словам, у Киева нет достаточного количества систем для расположения в позиционных районах, поэтому другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населённому пункту, нет.

Вооружённые силы РФ не наносят ударов по гражданским целям, не раз подчёркивали в Москве. Президент Владимир Путин заявлял, что военные располагают всеми возможностями, чтобы определить и видеть, что и где находится, и поражать цели современным высокоточным оружием большой дальности.