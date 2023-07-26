Лондон, 26 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Читатели британской газеты The Sun высмеяли издание, которое опубликовало видеозапись с уничтожением поставленного украинской армии немецкого танка Leopard за российскую бронетехнику.

Константин Михальчевский/РИА Новости

На видеозаписи, которую британское издание назвало «Российский танк загорелся после прямого попадания украинской ракеты под Запорожьем» запечатлено, как российские войска поражают поставленный ВСУ немецкий Leopard барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Как отметил один из читателей, его поразила некомпетентность сотрудников The Sun, которые публикуют такие видео, пытаясь выдать успехи российских войск за украинские.

«У русских Leopard, а у украинцев «Ланцеты»? Без репортёров The Sun мы бы никогда об этом не узнали, спасибо!» — поддержал его другой комментатор.

«Вы серьёзно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, считая людей идиотами?» — возмутился другой читатель.

«Россия не использует танки Leopard. Это танк НАТО», — констатировал ещё один комментирующий.

«Украинский танк-камикадзе уничтожил российский беспилотник», — сыронизировал другой читатель.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 июля немецкая газета Bild привела выдержки из секретного доклада бундесвера, в котором высказывается крайнее недовольство ведением ВСУ боевых действий. Немецкие военные высказали ряд претензий к тактике украинской армии, используя которую, по их мнению, командование ВСУ уничтожает успехи обученных в западных странах украинских военных.

До этого американская газета Wall Street Journal написала, что контрнаступление ВСУ разочаровало западные государства, в которых рассчитывали на то, что мужественность и находчивость солдат ВСУ перевесит нехватку вооружения и недостаточную подготовку. По данным издания, обширные оборонительные укрепления российской армии парализовали контрнаступление украинской армии и стали причиной больших потерь без видимых результатов.

Президент России Владимир Путин 23 июля рассказал, что украинские военные в ходе попыток контрнаступления потеряли свыше 26 тысяч солдат. Глава государства подчеркнул, что контрнаступление ВСУ провалилось.