Вашингтон, 23 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление разочаровало западные страны, где надеялись на то, что мужественность и находчивость украинцев перевесит дефицит вооружения и недостаточную подготовку, говорится в материале американской газеты Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолётов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло», — написал автор.

Превосходство России в воздухе, а также обширные оборонительные укрепления парализовали контрнаступление ВСУ, приводя к большим потерям без видимых результатов, отметило издание.

Из-за снижения возможности крупномасштабного прорыва Украины Запад столкнулся с необходимостью дополнительных затрат и перспективой затягивания военного конфликта. Вряд ли существенно усилится поддержка Киева, если в Европе почувствуют сопротивление США, написано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры западных стран, присутствовавшие на форуме по безопасности в Аспене, в частных беседах заявляли о том, что не верят в победу украинской армии. Так, американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут плохие новости, поскольку в лагере западных союзников Украины начнутся серьёзные разногласия по вопросу помощи ВСУ. США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву, отметил он.

Наступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для них исхода практически упущена, сообщил американский телеканал CNBC. По словам военного эксперта Майкла Кларка, наступление должно было состоять из двух этапов — выявления слабых сторон и продвижения вперёд, но ВСУ застряли на первом этапе. Также отмечалось, что российская армия создала непреодолимые препятствия для ВСУ, основательно укрепив свои позиции.