Берлин, 25 июля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В немецкой армии высказывают крайнее недовольство ведением боевых действий украинской армией. Об этом говорится в секретном докладе бундесвера, текст которого 24 июля процитировала газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в докладе имеется отдельная глава с выводами из наблюдений за действиями украинских военных.

«Некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и хотя каждое из них осуществляет какие-то действия, они оказываются не в состоянии работать слаженно», — отмечается в документе.

Уточняется, что в результате этого увеличивается возможность ведения огня по своим, также в тактике боя киевских военных нет элементов, позволяющих в нужный момент захватить огневое превосходство. По мнению издания, в случае такого ведения боя не помогут ни численность обученного на Западе личного состава, ни количество поставленных ВСУ оружия и техники.

Также в докладе отмечается боевая доктрина украинских войск, сутью которой является то, что часто получившие «эффективную западную подготовку» молодые солдаты следуют приказам своего командования, не умеющего действовать по образцу НАТО, что сводит их подготовку на нет.

В материале заключается, что таким образом командование ВСУ своими действиями уничтожает успехи обученных в западных странах военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 4 июня начали давно обещанное наступление на разных участках фронта. Российские войска сорвали все атаки украинской армии.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Глава государства добавил, что потери украинских войск с начала наступательных действий в начале июня уже превысили 26 тыс. человек.

В свою очередь президент Украины признал, что не смог начать контрнаступление весной из-за отсутствия оружия и достаточного количества боеприпасов. Он добавил, что также не хватало бригад, должным образом обученных работе с этим оружием, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины.

Военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео указал, что киевские генералы начали атаку, не подготовив должным образом армию и не обеспечив её необходимым вооружением. Он констатировал, что контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней — командованию ВСУ стоило дольше готовить военных. В частности, солдат нужно обучить специальной технике ведения боя, разбираться в механике и геологии, взрывном деле, обладать тактическим видением и уметь принимать решения в перестрелке. Вместе с тем эксперт не снял вины и с НАТО, которая не поставила технику.