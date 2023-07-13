Москва, 26 июля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Когда кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший говорит о необходимости договариваться с Россией, стоит помнить, что за его кланом стоят могущественные финансовые и промышленные силы, а стало быть, такой призыв нельзя считать голосом одиночки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Иван Шилов ИА Регнум

». Поэтому он говорит не только от себя, но и от той части населения США, которой надоели безумные и бездумные действия Байдена, который уничтожает собственную экономику только из желания выполнить команду англосаксов — уничтожить славянский народ. Сначала Украины, ну а потом уже России», — заявил Водолацкий.

По его словам, Байден «тупо выполняет» эту команду, так как уже не соображает, что делает. При этом глава Белого дома загоняет США в турбулентность, из которой те могут и не выйти.

Кроме того, парламентарий считает, что Кеннеди говорит о необходимости договариваться с Россией и садиться с ней за стол переговоров как раз тогда, когда многие страны начинают отказываться от американской валюты, которая выступает как инструмент шантажа тех стран, которые сели на долларовую иглу.

«А Кеннеди хочет быть в тренде того направления, которое сегодня набирает обороты и становится всё сильнее и в США, — пояснил Водолацкий. — Поэтому, если не прекратить политику Байдена, то последствия для США окажутся очень тяжёлыми. Между тем договорённости с Россией на наших условиях могут стабилизировать ситуацию в США и, естественно, прекратить бойню на Украине, которую устроили англосаксы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Роберт Кеннеди-младший призвал власти США наладить диалог с Россией на высоком уровне. По его словам, Соединённые Штаты сошлись в потенциальной экзистенциальной битве с Россией, причём у Москвы преимущество в количестве ядерного оружия. Кеннеди посетовал на то, что об этом все забыли.

Кроме того, кандидат в президенты напомнил о периоде, когда 35-й глава Белого дома Джон Кеннеди и советский лидер Никита Хрущёв смогли договориться и завязать «необыкновенную дружбу».

До этого Кеннеди раскритиковал идею президента США Джозефа Байдена мобилизовать три тысячи резервистов для усиления НАТО в Европе. Это, по мнению Кеннеди, выглядит как подготовка к войне с Россией, хотя «из-за геополитических фантазий внешнеполитических элит США», спровоцировавших войну на Украине, уже погибли сотни тысяч украинцев. Но вместо того чтобы признать поражение, Байден, по мнению Кеннеди-младшего, теперь готовится пожертвовать и жизнями своих сограждан.