Вашингтон, 15 июля, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Решение президента США Джозефа Байдена мобилизовать три тысячи резервистов для усиления НАТО в Европе является подготовкой к войне с Россией. Такое заявление сделал 14 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден только что призвал 3 тыс. резервистов, чтобы усилить американский контингент в Европе в рамках операции Atlantic Resolve. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — пояснил Кеннеди-младший.

Речь идёт об указе Байдена, который он подписал 14 июля. Указ предполагает, что Вашингтон может привлечь к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США до трёх тысяч резервистов.

Кеннеди-младший указал, что из-за геополитических фантазий внешнеполитических элит США, спровоцировавших войну на Украине, уже погибли сотни тысяч украинцев. Но вместо того чтобы признать поражение, Байден, по мнению Кеннеди-младшего, теперь готовится пожертвовать и жизнями американцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США Кеннеди-младший назвал возможное вступление Украины в НАТО провокацией и дорогой к прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией. По мнению политика, на сегодняшний день все действия должны предприниматься для урегулирования конфликта с учётом уважения безопасности, суверенитета и прав обеих сторон.

Кроме того, Кеннеди-младший не допускает ни одного варианта, при котором Украина одержит победу над Россией, так как страны Европы испытывают серьёзные внутренние проблемы и не готовы умирать за Украину, а у самих украинцев «никого не осталось».