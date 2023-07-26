Вашингтон, 26 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Один из кандидатов в президенты США — Роберт Кеннеди — вновь призвал руководство страны к налаживанию диалога с Россией на высоком уровне. В своей речи племянник 35-го президента США напомнил слова своего дяди экс-президента Джона Кеннеди, который, рассуждая об огромных потерях СССР во Второй мировой войне, говорил, что Штатам нужно говорить с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Кеннеди-младшего, его страна пребывает в потенциальной экзистенциальной битве с Россией, но именно у Москвы преимущество в количестве ядерного оружия. Политик выразил озабоченность в связи с тем, что все забыли об этом.

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — подчеркнул он.

Кандидат в президенты США объяснил, что имеет в виду под словами о политике своего дяди. Так, 35-й президент США Джон Кеннеди говорил, что американцам нужно «поставить себя на место русских», которые понесли колоссальные потери во Второй мировой войне. Роберт Кеннеди заявил и о «необыкновенной дружбе» Джона Кеннеди и советского лидера Никиты Хрущева. По его словам, разговоры этих политиков позволили развенчать убеждение, что это Америка выиграла войну и победила Гитлера.

«Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — указал Роберт Кеннеди.

О своих президентских амбициях Кеннеди-младший заявил в апреле 2023 года и с этого времени неоднократно выступал с критикой действий США по украинскому вопросу. Претенденту на пост главы Белого дома 69 лет. Известно, что Роберт Кеннеди — младший работал с группой по очистке реки Гудзон, в Совете по защите природных ресурсов, а также был соучредителем юридической фирмы по вопросам окружающей среды.

Выборы нового лидера США состоятся в 2024 году. Кеннеди-младший соревнуется с действующим главой государства Джо Байденом от Демократической партии. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom в начале июля 2023 года Кеннеди-младший заявил, что если бы занял кресло главы Белого дома, то незамедлительно бы инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Политик также подчеркнул, что Россия много раз пыталась избежать конфликта, а в 2019 году Зеленский стал президентом Украины именно после обещания завершить конфликт на востоке.

Комментируя указ президента США Джозефа Байдена мобилизовать три тысячи резервистов для усиления НАТО в Европе, Роберт Кеннеди сказал, что это решение является подготовкой к войне с Россией. По его словам, из-за геополитических фантазий внешнеполитических элит США, спровоцировавших войну на Украине, уже погибли сотни тысяч украинцев.

В связи с возможным вступлением Украины в НАТО Кеннеди-младший также выступал против.

«Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту», — рассказали 13 июля в пресс-службе американского политика.

Более того, в интервью YouTube-каналу Lex Fridman Роберт Кеннеди — младший заявил, что нет ни одного варианта, при котором Украина одержит победу над Россией.

Роберт Кеннеди — младший считает, что США сделали Украину своей пешкой в прокси-войне с Российской Федерацией. В ходе июньской встречи с избирателями он заявил также, что руководство Соединённых Штатов Америки намеренно проигнорировало множество шансов прийти к мирному разрешению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, говоря о вероятности Кеннеди-младшего занять пост главы Белого дома, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров указал, что потомок сильно отличается от своего знаменитого дяди Джона Кеннеди. По оценке эксперта, Роберт не имеет чётких и определённых взглядов и его шансы на победу на президентских выборах крайне малы.