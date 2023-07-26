Москва, 26 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Обращения Греции к России насчёт помощи в тушении пожаров не поступало. Об этом на брифинге 26 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Christoph Reichwein/dpa/globallookpress

«Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля», — заявила российский дипломат.

Захарова добавила, что Россия сопереживает греческому народу в сложившейся чрезвычайной ситуации из-за бушующих масштабных природных пожаров.

Как сообщало 22 июля ИА Регнум, заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос заявил о продолжающихся в пожарах. На Родосе провели эвакуацию гостей всех отелей в зоне лесных стихии.

Антициклон «Харон» принёс в Грецию массовые пожары. При этом аномально жаркая погода также зафиксировали в Турции, Италии, Испании и Португалии.

25 июля самолёт типа Canadair разбился во время тушения пожара на Эвбее в Греции. На опубликованной позже видеозаписи видно, как самолёт резко снижается, чтобы сбросить воду, выполняет операцию, после чего его правое крыло врезается в дерево. Ещё несколько секунд самолёт находился в воздухе, а затем рухнул и взорвался. Оба пилота погибли. По решению министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса в Вооруженных силах объявили трёхдневный траур с 25 по 27 июля 2023 года.