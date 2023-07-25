Афины , 25 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Два пилота самолёта, разбившегося в Греции во время тушения лесных пожаров, погибли, сообщили 25 июля в Министерстве обороны.

Кадр из видео

«В 14:52 самолет типа CL-215 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го боевого крыла потерпел крушение во время тушения пожаров в Платанистосе», — говорится в заявлении Генштаба.

В результате крушения самолёта погибли 34-летний капитан Христос Мулас и второй пилот Перикл Стефанидис, которому было 27 лет.

По решению министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса в Вооруженных силах объявили трёхдневный траур с 25 по 27 июля 2023 года в связи с гибелью пилотов при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля самолёт типа Canadair разбился во время тушения пожара на Эвбее в Греции. Самолёт совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте. Был слышен очень громкий взрыв. На опубликованной позже видеозаписи видно, как самолёт резко снижается, чтобы сбросить воду, выполняет операцию, после чего его правое крыло врезается в дерево. Ещё несколько секунд самолёт находился в воздухе, а затем рухнул и взорвался.