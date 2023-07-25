Афины , 25 июля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Момент крушения самолёта Canadair CL215 на греческом острове Эвбея попал на видео.

Кадр из видео

На кадрах видно, как самолёт резко снижается, чтобы совершить сброс воды, и как только он это делает, правое крыло воздушного судна врезается в дерево. В результате самолёт теряет часть крыла. Ещё несколько секунд самолёт находился в воздухе, затем воздушное судно рухнуло и прогремел взрыв.

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Самолёт Canadair CL215 упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее. К месту ЧП направили полицейских. Сообщается, что самолётом управляли два пилота, одному из которых исполнилось 26 лет.