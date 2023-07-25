Афины , 25 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Самолёт Canadair CL215 упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее, сообщил 25 июля телеканал ERT.

Кадр из видео

По информации телеканала, самолёт совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте. Был слышен очень громкий взрыв.

В настоящее время к месту ЧП направили полицейских.

Сообщается, что самолётом управляли два пилота, одному из которых исполнилось 26 лет. Связаться с пилотами пока не удаётся.

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Как сообщало 22 июля ИА Регнум, заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос заявил о продолжающихся в Греции пожарах. На Родосе провели эвакуацию гостей всех гостиниц, которые оказались в зоне лесных возгораний. Он отметил, что более 2000 отдыхающих вывезли морем.

Антициклон «Харон» принёс в Грецию массовые пожары. Туристы, находящиеся на пожароопасных территориях, эвакуируются, а пожарные вынуждены тушить пламя и на земле, и с воздуха. Температура воздуха в Греции вторую неделю держится на отметке более +40 в тени. При этом аномально жаркая погода также зафиксирована в Турции, Италии, Испании и Португалии.