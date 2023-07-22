Греция, 22 июля, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Пожары продолжаются в Греции — на Родосе провели эвакуацию гостей всех гостиниц, которые оказались в зоне лесных возгораний. Более 2 тыс. отдыхающих вывезли морем. Об эвакуации рассказал 22 июля журналистам заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос.

Кадр из видео

Отмечается, что огонь добрался до трёх гостиниц в селении Киотари. Из этих и других гостиниц туристов срочно вывезли.

Артопиос сообщил об эвакуации жителей Асклипио и Киотари.

Местные власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от огня районов.

Отмечается, что 23 июля прогнозируется чрезвычайно высокая опасность пожаров в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии и других районах Пелопоннеса, на Родосе.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский континент накрывает «сверхжара». Антициклон «Харон» уже принёс в Грецию массовые пожары, огонь подступает к столице страны — Афинам. Туристы, находящиеся на пожароопасных территориях в 30 км от столицы, эвакуируются, а пожарные вынуждены тушить пламя и на земле, и с воздуха.

Ситуация усложняется складывающимися условиями: пожарным мешают удушливый дым, сильный ветер и небывалая жара. Температура в Греции уже вторую неделю держится на отметке более +40 в тени. Как ожидается, спадёт она лишь в конце июля.

Аномальная жара также ожидается в Турции, Италии, Испании и Португалии: температура воздуха может достичь рекордных значений.