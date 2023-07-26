Москва, 26 июля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Внутренний туристический поток в России растёт, и это связано с повышением привлекательности путешествий по стране и внешними факторами, заявил 26 июля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

РИА Новости/Екатерина Лызлова

«Конечно, играют роль внешние факторы. При этом важно отметить, что путешествия по России становятся все более привлекательными», — заявил Мишустин.

Перед началом совещания премьер ознакомился с презентациями проектов со всей страны, среди которых были как уже действующие курорты, так и предпринимательские инициативы. Мишустин выразил уверенность, что все новые инициативы послужат притоку инвестиций в регионы и увеличению количества рабочих мест.

Глава правительства отметил, что появляются маршруты по самым живописным уголкам и значимым культурным объектам. Как указал премьер, совершенствуются условия для пляжного, лечебно-оздоровительного, активного отдыха, детского и юношеского туризма.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 июня заявил, что страна обладает огромным потенциалом для развития туризма. Глава государства отметил, что туриндустрия России развивается и выходит на новый уровень, становится всё привлекательнее. Путин также заявил, что развитие туризма в России продвигается хорошими темпами.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину совместно с региональным правительством обеспечить развитие Дербента. Также, согласно поручению президента, к 2030 году на территории России создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.