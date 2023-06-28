Путин заявил, что развитие туризма в России продвигается хорошими темпами
Москва, 28 июня, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Развитие туристического сектора в России продвигается хорошими темпами, но важно не отклониться от намеченного плана. Об этом 28 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.
Он подчеркнул, что план является реалистичными, так как в стране в целом позитивная экономическая динамика. Президент также призвал упростить формальности для иностранцев, которые приехали для отдыха в России.
«Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом», — сказал Путин.
Президент также призвал как можно быстрее внедрить в работу электронные визы.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин сказал как можно быстрей разработать концепцию по автотуризму в России. Он отметил, что этот вид путешествий для многих является наиболее удобным. Для его развития нужно развивать дорожную инфраструктуру и сервис.