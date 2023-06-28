Москва, 28 июня, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Развитие туристического сектора в России продвигается хорошими темпами, но важно не отклониться от намеченного плана. Об этом 28 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

Сергей Савостьянов / ТАСС

Он подчеркнул, что план является реалистичными, так как в стране в целом позитивная экономическая динамика. Президент также призвал упростить формальности для иностранцев, которые приехали для отдыха в России.

«Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом», — сказал Путин.

Президент также призвал как можно быстрее внедрить в работу электронные визы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин сказал как можно быстрей разработать концепцию по автотуризму в России. Он отметил, что этот вид путешествий для многих является наиболее удобным. Для его развития нужно развивать дорожную инфраструктуру и сервис.