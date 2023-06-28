Дербент, Дагестан, 28 июня, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с региональным правительством обеспечить развитие Дербента. Об этом он заявил после посещения города 28 июня.

Гавриил Григоров / ТАСС Рабочая поездка президента РФ Путина в Дагестан. 28.06.2023 г.

«Здесь нужно подумать об источниках финансирования, чтобы своевременно все эти грандиозные планы были реализованы», — указал президент, говоря о развитии туризма на Северном Кавказе.

Ранее во время поездки в Дербент глава государства указал на огромный туристический потенциал России. Путин заявил, что в стране всё есть для долгосрочного, уверенного и эффективного развития туристической сферы, в том числе исторический, культурный, природный и рекреационный потенциал. Президент подчеркнул, что по разнообразию природно-климатических условий у России нет конкурентов во всём мире.

Глава государства отметил, что туриндустрия страны развивается и выходит на новый уровень, что в ней реализуется множество проектов, поэтому всё больше туристов приезжают отдыхать в России.