Москва, 12 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Согласно поручению президента, к 2030 году на территории России создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Об этом, как сообщается на сайте правительства 12 июля, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

«В планах — создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — отметил Чернышенко.

При этом количество внутренних туристических поездок должно составить не менее 140 млн к 2030 году.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Также предполагается создание курорта на Байкале.

Ожидается, что этот проект привлечет 50 млрд рублей частных вложений.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ» заявил, что доступность отдыха повышает уровень жизни граждан. Президент подчеркнул, что государство должно принять все меры, чтобы жители страны с разным уровнем дохода получили равные возможности для путешествий.

В июне Путин отметил, что планы развития туризма в России реалистичны благодаря тому, что в целом в стране наблюдается позитивная экономическая динамика. Президент добавил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма, а развитие этой сферы в государстве идёт хорошими темпами.

Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале заявил, что правительство направит на развитие туристической отрасли в стране в 2023 году около 12 млрд рублей. Он уточнил, что 6 млрд рублей из этой суммы выделят регионам на развитие туристических пространств, а еще более 5 млрд рублей в виде грантов предоставят бизнесу.