Дербент, Дагестан, 28 июня, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма, заявил во время посещения Дагестана 28 июня президент Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан

«Для долгосрочного, уверенного и эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что туриндустрия страны развивается и выходит на новый уровень, становится всё привлекательнее. Президент добавил, что в этой сфере реализуется множество разнообразных проектов, поэтому всё больше туристов приезжают отдыхать в России. Путин отметил, что обеспечение роста качества туристических услуг — общая задача бизнеса и государства.

Ранее президент заявил, что западные страны сами лишили себя российских отдыхающих из-за своей русофобии. Путин отметил, что коллективный Запад сам вычеркнул себя из списка привлекательных туристических направлений, потеряв при этом доход, репутацию и доверие партнёров. Однако президент подчеркнул, что это способствует развитию внутреннего туризма в России.