Москва, 26 июля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Запада на гибель российского военкора Ростислава Журавлёва чудовищной. Об этом дипломат заявила 26 июля в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Она ожидаемо чудовищная», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что ожидаемая она потому, что деление людей на первый, второй сорт, на нужных и ненужных, правильных и неправильных является частью «либеральной диктатуры».

Захарова заявила также о реакции Запада на происшествия, связанные с западными журналистами, однако, когда убили российского журналиста при исполнении прямых профессиональных обязанностей, тот, не называя имён, ограничился закругленными формулировками.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель военкора Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО, заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов. При этом он не упомянул Киев и не высказал прямого осуждения украинских властей. Захарова отреагировала на это заявление словами, что у «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации сопереживают гибели в результате обстрела в Запорожской области со стороны ВСУ с применением кассетных боеприпасов военкора Ростислава Журавлева и выражают соболезнования.

ВСУ 22 июля нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, готовившие материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов в Запорожской области. От ранений в результате разрыва кассетного боеприпаса погиб журналист Ростислав Журавлёв. Также под удар попали корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков и фотокорреспондент Константин Михальчевский.