Москва, 25 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление постпреда США при ОБСЕ о гибели российских журналистов словами, что у «любых атак» есть имя и жертвы и агрессора.

РИА Новости Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

«Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух», — написала в Telegram-канале Захарова.

Также дипломат заявила, что нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. Как отметила представить МИД, в данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность Киева, поэтому они никак не могут «осуждать атаки», производимые на их собственные средства.

Как сообщало 25 июля ИА Регнум, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель военкора Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО, заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов. При этом он не упомянул Киев и не высказал прямого осуждения украинских властей.

Группа российских журналистов 22 июля попала под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и скончался во время эвакуации. Также тяжёлые ранения получили фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело.

По данным российского оборонного ведовства, украинские войска нанесли по журналистам удар с применением кассетных боеприпасов. В свою очередь в российском МИД заявили, что атака не была случайной.