Нью-Йорк, США, 23 июля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. В ООН сопереживают гибели в результате обстрела в Запорожской области со стороны ВСУ с применением кассетных боеприпасов военкора Ростислава Журавлева и выражают соболезнования. Об этом РИА Новости сказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы сожалеем в связи с гибелью ещё одного журналиста на этой войне. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Дюжаррик.

Как сообщало ИА Регнум, ООН обеспокоена сообщениями о применении кассетных боеприпасов, заявил 21 июля Дюжаррик.

Также, по словам ООН, организация обеспокоена сообщениями о применении кассетных боеприпасов, заявил 21 июля Дюжаррик.

Президент России Владимир Путин отметил, что в Вашингтоне были правы, когда ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. В случае необходимости Россия использует зеркальные ответные меры, добавил глава государства.

Те, кто виновен в убийстве военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва, пытаются скрыть истинную причину украинского конфликта, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш.

ВСУ около 12:00 мск 22 июля нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.

От ранений в результате разрыва кассетного боеприпаса погиб журналист Ростислав Журавлёв. Также под удар попали корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.