Москва, 25 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Принуждение третьих стран к санкциям следует квалифицировать как акт агрессии, сообщила 25 июля журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Следует] приравнять принуждение третьих стран к соблюдению незаконных санкций вопреки их национальным интересам к акту агрессии против них», — заявила Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах США ввести санкции против Киргизии из-за поставок ряда товаров в РФ, назвал Бишкек близким партнёром и союзником Москвы.

Информация о готовящихся против Киргизии санкциях появилась в газете The Washington Post, сообщившей, что Бишкек пытаются принудить к тому, чтобы Киргизия прекратила торговлю с Россией.

В середине июля журнал National Interest опубликовал материал о том, что Запад осуществляет на страны Африки сильное давление по вопросу Украины и угрожает последствиями за нарушение санкций против России, но африканские страны сохраняют нейтралитет.

По словам президента России Владимира Путина, введённые Западом в связи с СВО санкции только ухудшили ситуацию на рынке продовольствия и энергетики. Фактически недружественные страны, введя санкции, спровоцировали продовольственный и энергетический кризис.