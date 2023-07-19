Москва, 19 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Киргизия является близким партнёром и союзником России, Москва намерена развивать отношения с этой страной и вести совместную работу во всех форматах, заявил журналистам 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Гердо/ТАСС

Так он ответил на просьбу прокомментировать возможное введение санкций США против Киргизии.

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что США уже на этой неделе, 17–23 июля, могут ввести санкции против Киргизии из-за поставок в Россию ряда товаров, экспорт которых уже ограничен санкциями американскими санкциями.

Такие намерения США могут быть обусловлены не только недовольством Вашингтона из-за продолжающихся тесных торгово-экономических связей Бишкека с Москвой, но и желанием США возобновить работу своей военной базы в Киргизии, которая была закрыта несколько лет назад, отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.