Вашингтон, 19 июля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. США вскоре могут объявить о введении новых мер экономического принуждения в отношении Киргизии из-за якобы осуществлявшихся технологических и военных поставок в Россию. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Павел Петров/ТАСС

Американские чиновники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что подготовке рестрикций в отношении Бишкека предшествовали «несколько месяцев безрезультатных визитов» в страну дипломатов из США и ЕС. Готовящиеся меры должны вынудить Киргизию «прекратить эту торговлю».

Они не уточнили, что именно грозит Киргизии, но напомнили, что ранее киргизские компании уже попадали в санкционные списки Вашингтона. Администрация президента США Джо Байдена может обнародовать рестрикции уже на этой неделе.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил на полях саммита центральноазиатских стран и ЕС в Чолпон-Ате в Киргизии, что Евросоюз не будет вводить ограничений в отношении стран Центральной Азии за помощь России в обходе санкций, но постарается найти другие способы убеждения.

Эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев заявил ИА Регнум, что Киргизия пытается лавировать между интересами России и Запада, избегая конфликтов. Бишкек, по его словам, давно ведёт с Москвой негласную дипломатическую торговлю. Там считают, что Россия из-за СВО и санкционного давления нуждается в союзниках, а значит, с ней можно торговаться.